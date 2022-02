Ornella Muti e la cannabis, la risposta della figlia dell'attrice alla polemica (Di martedì 1 febbraio 2022) La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, ha risposto alle critiche relative alla sua associazione che produce e commercializza cannabis terapeutica. Ornella Muti, che sarà al fianco di Amadeus sul palco del teatro Ariston come co-conduttrice, è finita al centro di una polemica a causa della sua attività imprenditoriale focalizzata sulla cannabis terapeutica: la figlia dell'attrice ha recentemente risposto alle critiche in sua vece. Lo scorso anno la Muti ha fondato un'associazione culturale, la Ornella Muti Hemp Club, che produce e commercializza cannabis terapeutica. Dopo aver ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 febbraio 2022) Ladi, Naike Rivelli, ha risposto alle critiche relativesua associazione che produce e commercializzaterapeutica., che sarà al fianco di Amadeus sul palco del teatro Ariston come co-conduttrice, è finita al centro di unaa causasua attività imprenditoriale focalizzata sullaterapeutica: laha recentemente risposto alle critiche in sua vece. Lo scorso anno laha fondato un'associazione culturale, laHemp Club, che produce e commercializzaterapeutica. Dopo aver ...

