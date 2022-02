Ornella Muti, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice romana, co-conduttrice al Festival di Sanremo (Di martedì 1 febbraio 2022) Ornella Muti, nome d’arte di Francesca romana Rivelli, è una famosissima attrice quasi 67enne nata a Roma il 9 Marzo 1955 da padre napoletano e madre estone. Ornella vanta una splendida carriera e numerosi premi per il suo talento e la sua bellezza. Nel 1994 la rivista Class la nomina donna più bella del mondo. Esordisce al cinema nel 1970 recitando nel film La moglie più bella diretto da Damiano Damiani. Il matrimonio con Alessio Orano e la nascita della figlia Naike È proprio sul set del suo film d’esordio che Ornella Muti conosce e si innamora di un giovane Alessio Orano, anch’egli agli inizi della sua carriera. Tra i due scoppia subito una forte passione che li porta a sposarsi pochi anni dopo, nel 1975. L’anno precedente al matrimonio ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022), nome d’arte di FrancescaRivelli, è una famosissima attrice quasi 67enne nata a Roma il 9 Marzo 1955 da padre napoletano e madre estone.vanta una splendidae numerosi premi per il suo talento e la sua bellezza. Nel 1994 la rivista Class la nomina donna più bella del mondo. Esordisce al cinema nel 1970 recitando nel film La moglie più bella diretto da Damiano Damiani. Il matrimonio con Alessio Orano e la nascita della figlia Naike È proprio sul set del suo film d’esordio checonosce e si innamora di un giovane Alessio Orano, anch’egli agli inizi della sua. Tra i due scoppia subito una forte passione che li porta a sposarsi pochi anni dopo, nel 1975. L’anno precedente al matrimonio ...

