Oms | prematuro dichiarare vittoria al Covid

Advertising

b_1n0 : RT @actarus1070: L'organismo sotto il controllo delle case farmaceutiche ammonisce i paesi che non devono tornare alla normalità (https://… - actarus1070 : L'organismo sotto il controllo delle case farmaceutiche ammonisce i paesi che non devono tornare alla normalità (… - breakingnewss__ : #Covid, #Oms: “Prematuro dichiarare vittoria”. -

Ultime Notizie dalla rete : Oms prematuro

ANSA Nuova Europa

"Èper qualsiasi Paese dichiarare vittoria" al Covid. Lo afferma il dg dell'Tedros Adhanom nel consueto briefing da Ginevra. L'rileva inoltre che da quanto Omicron è stata identificata "......in modo, che il peggio della pandemia è alle spalle. Sostengono sia tempo di andare avanti, di imparare a convivere con Covid - 19. L Organizzazione mondiale della sanità () ha messo in ...(ANSA) - GINEVRA, 01 FEB - "È prematuro per qualsiasi Paese dichiarare vittoria" al Covid. Lo afferma il dg dell'Oms Tedros Adhanom nel consueto briefing da Ginevra. L'Oms rileva inoltre che da quanto ...(Adnkronos) – Sulla diffusione del Covid nel mondo “è prematuro per qualsiasi Paese arrendersi o dichiarare vittoria. Questo virus è pericoloso e continua ad evolversi davanti ai nostri occhi. L’Organ ...