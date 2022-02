Oms: "Prematuro dichiarare vittoria al Covid, virus si evolve" (Di martedì 1 febbraio 2022) Ginevra, 01 febbraio 2022 "È Prematuro per qualsiasi Paese arrendersi o dichiarare vittoria. Questo virus è pericoloso e continua ad evolversi davanti ai nostri occhi. L'Organizzazione mondiale della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Ginevra, 01 febbraio 2022 "Èper qualsiasi Paese arrendersi o. Questoè pericoloso e continua adrsi davanti ai nostri occhi. L'Organizzazione mondiale della ...

