Omicron 2 | Oms | “Più trasmissibile | no segnali maggiore gravità”

(Adnkronos) – "Non c'è indicazione che ci sia un cambiamento nella gravità" tra Omicron 2 e Omicron nella sua versione 1 dominante al momento. A puntualizzarlo è stata l'epidemiologa Maria Van Kerkhove, esperta dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), oggi durante il consueto briefing dell'agenzia Onu per la salute sulla situazione di Covid nel mondo. Riguardo alla 'sorella' più famosa nella famiglia di Omicron, dopo l'originale, Van Kerkhove ha spiegato che al momento "i dati sono ancora piuttosto limitati", ma ci sono diversi studi in corso. "Il sottotipo Omicron Ba.2 è in aumento in Paesi come la Danimarca, l'India. Non abbiamo molte informazioni su questa sottovariante, ma alcuni dati suggeriscono che sia leggermente più trasmissibile della variante Ba.1"

