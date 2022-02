Olivera, l’agente: «Sì, il Napoli vuole Mathias ma ci sono altri top club interessati» (Di martedì 1 febbraio 2022) Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe e della Nazionale uruguayana (con cui ha esordito e ben figurato proprio qualche giorno fa), è l’obiettivo più o meno dichiarato del Napoli per giugno, quando scadrà il contratto di Ghoulam. I principali quotidiani si sono spinti fino a riferire che l’accordo per giugno c’è già. Una sorta di opzione, con Giuntoli che peraltro avrebbe lavorato fino all’ultimo per anticipare l’operazione a gennaio. A frenare ci ha pensato il procuratore di Olivera che, contattato dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, ha sì confermato l’interesse degli azzurri, aggiungendo che però al momento non c’è nulla di concreto. Non solo: ci sarebbero anche altri top club interessati al ragazzo. +++ ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022), terzino sinistro del Getafe e della Nazionale uruguayana (con cui ha esordito e ben figurato proprio qualche giorno fa), è l’obiettivo più o meno dichiarato delper giugno, quando scadrà il contratto di Ghoulam. I principali quotidiani sispinti fino a riferire che l’accordo per giugno c’è già. Una sorta di opzione, con Giuntoli che peraltro avrebbe lavorato fino all’ultimo per anticipare l’operazione a gennaio. A frenare ci ha pensato il procuratore diche, contattato dalla redazione di Kiss Kiss, ha sì confermato l’interesse degli azzurri, aggiungendo che però al momento non c’è nulla di concreto. Non solo: ci sarebbero anchetopal ragazzo. +++ ...

Advertising

napolista : #Olivera, l’agente: «Sì, il #Napoli vuole Mathias ma ci sono altri top club interessati» La redazione di Radio Kis… - infoitsport : Olivera, l’agente: “Il Napoli non ha chiuso. Giuntoli lo vuole. Piace ad altri top club” - sportli26181512 : Olivera, parla l'agente: 'Napoli interessato, ma non c'è nulla di concreto': Il procuratore del terzino: 'Gli azzur… - napolipiucom : Olivera, l'agente: 'Il Napoli non ha chiuso. Giuntoli lo vuole. Piace ad altri top club' #napoli #OLIVERA… - NCN_it : #Olivera, l’agente: “Il #Napoli vuole Mathias ma non è l’unico top club interessato” -