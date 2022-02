Olivera, l’agente allo scoperto: “Non c’è solo il Napoli. Ecco la situazione al momento” (Di martedì 1 febbraio 2022) Mathias Olivera è l’obiettivo numero del Napoli per rinforza la propria fascia mancina in futuro. Gli azzurri hanno tentato addirittura di anticipare un suo arrivo, trovando però le resistenze del Getafe. A confermare l’interesse degli azzurri è lo stesso agente dell’uruguaiano, Pablo Boselli, ai microfoni della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli. VILLARREAL, SPAIN – NOVEMBER 07: Mathias Olivera of Getafe CF passes the ball during the La Liga Santander match between Villarreal CF and Getafe CF at Estadio de la Ceramica on November 07, 2021 in Villarreal, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)“Il Napoli vuole Mathias – ammette a chiare lettere il procuratore, chiarendo però che – non è l’unico top club interessato. Al momento non c’è nulla di concreto, vedremo nel prossimo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 febbraio 2022) Mathiasè l’obiettivo numero delper rinforza la propria fascia mancina in futuro. Gli azzurri hanno tentato addirittura di anticipare un suo arrivo, trovando però le resistenze del Getafe. A confermare l’interesse degli azzurri è lo stesso agente dell’uruguaiano, Pablo Boselli, ai microfoni della radio ufficiale Kiss Kiss. VILLARREAL, SPAIN – NOVEMBER 07: Mathiasof Getafe CF passes the ball during the La Liga Santander match between Villarreal CF and Getafe CF at Estadio de la Ceramica on November 07, 2021 in Villarreal, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)“Ilvuole Mathias – ammette a chiare lettere il procuratore, chiarendo però che – non è l’unico top club interessato. Alnon c’è nulla di concreto, vedremo nel prossimo ...

