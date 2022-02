Olimpiadi Pechino | il presidente del Coni Malagò positivo | isolato in un Covid hotel

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - Eurosport_IT : ???? Sochi, 2014 Carolina Kostner, dopo le delusioni cocenti di Torino e Vancouver, riesce finalmente ad agguantare… - Corriere : Olimpiadi di Pechino, Malagò positivo al Covid: sta bene, è isolato in hotel - sportface2016 : #Olimpiadi #Beijing2022, Cio: 'Il pubblico ci sarà, speriamo il 30-50% della capienza' - inarteziogio : RT @Gazzetta_it: Olimpiadi, #Malagò positivo al #Covid a Pechino: è asintomatico -

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato trovato positivo al covid ad un test effettuato nel suo albergo adove è arrivato ieri per i Giochi olimpici . Malagò, che è totalmente asintomatico, è stato isolato sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già ci sono altri membri del Cio, ...Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato trovato positivo al covid ad un test effettuato nel suo albergo adove è arrivato ieri per i Giochi olimpici. Malagò, che è totalmente asintomatico, è stato isolato sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già ci sono altri membri del Cio, ...(FondoItalia.it) Nella notte il Comitato olimpico canadese ha reso noto che cinque componenti della delegazione inviata alle Olimpiadi invernali di Pechino sono risultati positivi al Covid-19, senza ...E proprio lui ci teneva particolarmente a portarselo come amuleto a Pechino. Stando ai retroscena, dopo la mozione depositata dalla consigliera Rubertelli, era stata fissata una data post-Olimpiadi ...