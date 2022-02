Olimpiadi Pechino | il presidente del Coni Malagò positivo | isolato in un Covid hotel

Advertising

Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così il titolo di Calgary 1988. Sochi, 2014 Carolina Kostner, dopo le delusioni cocenti di Torino e Vancouver, riesce finalmente ad agguantare una medaglia olimpica. Giovanni Malagò positivo al Covid-19.

...Sono in tutto 24 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore a, per i Giochi Invernali. Di questi, 18 sono stati riscontrati all'aeroporto fra i 1.438 arrivi legati alle(...Lo fa sapere il Coni, dal suo sito, a pochi giorni dall'inizio delleinvernali di2022 che si apriranno il 4 febbraio. "Il Presidente Malagò, che è totalmente asintomatico, è stato ...(Eurosport IT) Le Olimpiadi invernali inizieranno il 4 febbraio. (LaPresse) A Pechino, decine di persone hanno sfidato le temperature sotto lo zero per festeggiare l’ultimo giorno prima dell’inizio ...OSSOLA- 01-02-2022-- Al via i Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 che inizieranno venerdì 4 febbraio con ben tre ossolani: Francesca Iossi, giudice Ibsf, presidente di giuria della squadra ...