Olimpiadi Invernali Pechino 2022 | Giovanni Malagò positivo al Covid-19 | il presidente del Coni in isolamento

Leggi su oasport

(Di martedì 1 febbraio 2022) Un fulmine a ciel sereno scuote la delegazione italiana presente alledi. Ildel, è risultatoal-19 a un test effettuato nel suo albergo a. Il n.1 dello sport italiano era giunto ieri nella capitale cinese per i Giochi, ma dovrà cambiare i suoi programmi. Come riportato dall’Ansa,, totalmente asintomatico, è stato posto in quarantena e sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già si trovano altri membri del CIO in base alle regole previste. Una situazione non piacevole per la massima autorità dello sport nostrano. Un contesto quindi in cui il Coronavirus è sempre lì a ...