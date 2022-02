Olimpiadi invernali, Malagò positivo isolato in un Covid hotel di Pechino (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato trovato positivo al Covid ad un test effettuato nel suo albergo a Pechino dove è arrivato ieri per i Giochi olimpici . Lo apprende l’Ansa. Malagò,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Presidente del Coni, Giovanni, è stato trovatoalad un test effettuato nel suo albergo adove è arrivato ieri per i Giochi olimpici . Lo apprende l’Ansa.,...

