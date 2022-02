Offerta Thun per San Valentino con sconti del 50%

Leggi su pantareinews

(Di martedì 1 febbraio 2022)confino al 50 percento per fare un dono particolare a San, un oggetto da collezione che non ha bisogno di presentazione. L’azienda italiana è nota per i suoi oggetti in porcellana e ceramica adatti ad ogni occasione anche per Sancon alcune proposte a prezzo stracciato visto che costano la metà. Ricorda che la ceramica è fragile e va trattata con cura. I prodotti in ceramica non sono idonei al contatto con alimenti e vanno puliti esclusivamente con un panno morbido asciutto, evita il contatto con liquidi o prodotti aggressivi; non idoneo al contatto con alimenti. Sanè vicino, scegli il regalo per leiper SanAcquista su Amazon...