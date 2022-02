Obbligo vaccinale | molti gli ultracinquantenni a rischio sanzione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 febbraio 2022) A partire da oggi, martedì 1° febbraio,non vaccinati sono a. Fanno eccezione coloro che hanno ottenuto un’esenzione sulla base di motivazioni cliniche reali certificate da un medico, e coloro che dimostrano di essere guariti da poco dal Covid-19. L’del vaccino per gli over 50 è già scattato da tempo, ma nonostante ciòhanno deciso di ignorarlo, ecco perché è stato preso questo provvedimento. Come funziona laLe multe per gliche hanno deciso, nonostante l’, di non sottoporsi alla vaccinazione per il Covid-19, verranno inviate dall’Agenzia delle Entrate. Entro i prossimi giorni verrà completato l’elenco dei novax, ottenuto incrociando i dati ...