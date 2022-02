Obbligo vaccinale e Green pass nei negozi, le nuove regole da oggi. Il ministro Speranza: “Possiamo iniziare a progettare fase nuova” (Di martedì 1 febbraio 2022) Obbligo vaccinale e Green pass dei negozi: è il giorno della nuova stretta per i non vaccinati. Scattano da oggi, 1 febbraio, le nuove regole anti-Covid decise dal governo nelle scorse settimane riguardo all’uso del certificato verde, la cui durata si accorcia da 9 a 6 mesi. Sarà infatti necessario avere almeno un certificato base – quindi derivante da guarigione, vaccinazione o tampone negativo – per accedere negli uffici postali, in banca e anche dal tabaccaio. Nonché in tutti i negozi, ad eccezione di luoghi dove si commerciano beni di prima necessità, come supermercati e farmacie. Esclusi dall’Obbligo anche gli uffici di polizia e le caserme, se ad esempio è necessario sporgere una denuncia. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022)dei: è il giorno dellastretta per i non vaccinati. Scattano da, 1 febbraio, leanti-Covid decise dal governo nelle scorse settimane riguardo all’uso del certificato verde, la cui durata si accorcia da 9 a 6 mesi. Sarà infatti necessario avere almeno un certificato base – quindi derivante da guarigione, vaccinazione o tampone negativo – per accedere negli uffici postali, in banca e anche dal tabaccaio. Nonché in tutti i, ad eccezione di luoghi dove si commerciano beni di prima necessità, come supermercati e farmacie. Esclusi dall’anche gli uffici di polizia e le caserme, se ad esempio è necessario sporgere una denuncia. Per ...

