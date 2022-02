Nuovo presidente della Lega, convocata l’assemblea: c’è la data (Di martedì 1 febbraio 2022) “In gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare, ed è pertanto impossibile continuare nel ruolo di presidente della Serie A” ha scritto l’ormai ex presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, che dopo due anni di presidenza ha ufficializzato il suo addio. Subito è arrivata la richiesta di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, all’amministratore deLegato della Serie A Luigi De Siervo di convocare quanto prima un’assemblea elettiva. Gravina, FIGC, RomaStando a quanto appreso dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com, la Lega pare abbia già individuato la data utile per la convocazione dell’assemblea d’urgenza, che ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022) “In gennaio ho trasferito in California il centromia vita professionale e familiare, ed è pertanto impossibile continuare nel ruolo diSerie A” ha scritto l’ormai exSerie A Paolo Dal Pino, che dopo due anni di presidenza ha ufficializzato il suo addio. Subito è arrivata la richiesta di Gabriele Gravina,Federcalcio, all’amministratore detoSerie A Luigi De Siervo di convocare quanto prima un’assemblea elettiva. Gravina, FIGC, RomaStando a quanto appreso dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com, lapare abbia già individuato lautile per la convocazione deld’urgenza, che ...

Advertising

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CONVOCATA IL 7 FEBBRAIO ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE DI LEGA #SkySport #SerieA #SkySerieA - CottarelliCPI : Ma una coalizione di governo che non è stata capace di trovare un 'nuovo' Presidente potrà portare avanti, e in un… - Inserandipity : Meno male che abbiamo un nuovo presidente C. Costituzionale che saprà illuminarci! - elespaterlini1 : RT @ItaliaViva: Con la rielezione del Presidente Mattarella si è scelta la strada della stabilità e delle riforme. Ma per stabilità e rifo… -