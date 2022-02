Nuovo decreto Covid, il Cdm valuterà la durata illimitata del green pass per chi ha il booster. Poi le regole sulla scuola e le zone a colori (Di martedì 1 febbraio 2022) Una durata illimitata del green pass per chi è vaccinato con tre dosi: è l’ipotesi che il governo discuterà mercoledì in Consiglio dei ministri, il secondo della settimana, convocato dal premier Mario Draghi. L’obiettivo è varare un Nuovo decreto Covid, necessario per dare copertura normativa alla proroga delle restrizioni su mascherine e discoteche decisa lunedì, ma anche per affrontare altre questioni legate alla pandemia che non possono più essere rimandate. In cima alla lista c’è la semplificazione delle regole per la scuola, ma anche la revisione del sistema delle zone a colori e la distinzione tra i ricoverati ‘per’ Covid e ‘con’ Covid. L’altro tema impellente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Unadelper chi è vaccinato con tre dosi: è l’ipotesi che il governo discuterà mercoledì in Consiglio dei ministri, il secondo della settimana, convocato dal premier Mario Draghi. L’obiettivo è varare un, necessario per dare copertura normativa alla proroga delle restrizioni su mascherine e discoteche decisa lunedì, ma anche per affrontare altre questioni legate alla pandemia che non possono più essere rimandate. In cima alla lista c’è la semplificazione delleper la, ma anche la revisione del sistema dellee la distinzione tra i ricoverati ‘per’e ‘con’. L’altro tema impellente ...

