Nuovo Citroen C5 Aircross | prezzo da 28 700 euro

(Di martedì 1 febbraio 2022)Citroën C5è ora ordinabile in Italia, dove viene proposto in 6 versioni per le motorizzazioni termiche e 5 versioni per la motorizzazione Hybrid Plug - In . Arriverà in concessionaria ...

È ordinabile in Italia dal 1° febbraio il nuovo SUV Citroën C5 Aircross, che arriverà nei punti vendita a partire da giugno 2022. Sarà disponibile in 6 versioni per le motorizzazioni termine, a ...L'ambiente di serie presenta nuove impunture a vista di colore blu, come in tutti gli ambienti interni, per armonizzarsi perfettamente alle altre impunture presenti nell'abitacolo (braccioli delle porte e decorazioni sulla plancia); Wild Black sostituisce l'ambiente Wild Grey, con un tessuto strutturato nero abbinato a un tessuto effetto pelle di colore grigio nella parte alta degli schienali.