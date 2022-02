Nuova condanna all’Asur Marche | “Antonio ostacolato nell’accesso al suicidio assistito”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il primo è stato Mario (nome di fantasia), paziente tetraplegico marchigiano di 43 anni. Il 23 novembre scorso, l’ex camionista ormai costretto al letto da 10 anni a causa di un gravissimo incidente che gli ha spezzato la spina dorsale, ha ricevuto il parere del Comitato etico dell’Azienda sanitaria unica regionale in cui è stata riscontrata la presenza delle quattro condizioni stabilite dalla Corte costituzionale per procedere almedicalmente. Dopo l’ordinanza del Tribunale di Ancona sul suo caso, però, l’Asur ha rilevato l’impossibilità di potersi esprimere in merito al farmaco letale necessario alla procedura, in quanto nessuna verifica era stata fatta sulla metodica, le quantità e le modalità di somministrazione. Lo stesso Mario si è poi di nuovo trovato costretto a diffidare l’azienda inadempiente, anche grazie all’aiuto ...

