Nuoto | ufficiale | Mondiali di Fukuoka rinviati al 2023

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ora è: ididisonoal. Lo ha reso noto la FIN (Federation Internationale de Natation), confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi. La rassegna iridata delle discipline acquatiche, inizialmente prevista dal 16 luglio all’1 agosto 2021 e già rinviata a maggio 2022 (13-29), si svolgerà dunque in Giappone dal 14 al 30 luglioa data da destinarsi invece imaster. Contestualmente arriva il rinvio deidi Doha, che si svolgeranno non più nelma nel gennaio 2024. Il bureau della FIN ha optato per questa decisione, in accordo con il comitato organizzatore e con le istituzioni giapponesi, a causa dell’evolversi della ...

Advertising

sportface2016 : #Nuoto, ora è ufficiale: secondo rinvio per i Mondiali di #Fukuoka, posticipati al 2023 - Nuotomania : DA - corsia4it : #nuoto #ReturntoPlay il protocollo contenente le nuove raccomandazioni per l’idoneità all’attività sportiva agonist… - Nuotomania : DA -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto ufficiale

Sportface.it

... la diagnosiè stata insufficienza venosa , il sangue scende ma fatica a risalire. Non c'... Calze elastiche,e niente più tacchi alti: "La cosa positiva è che gli ho detto ...Questa almeno la motivazione. In realtà non si conoscono davvero le sue condizioni. La principessa, un'ex campionessa di, potrebbe essere molto esaurita psichicamente e fisicamente. ...Nuova avventura in Arabia Saudita per Alex Trajkovski. Il macedone, ex Palermo, ha firmato un contratto quadriennale con l’Al-Faiha. 29 anni, l’attaccante ha speso gli ultimi mesi in Danimarca, all’Aa ...Federica Pellegrini, pluripremiata nuotatrice, ribattezzata “La Divina” ha attraversato un momento buio, causato dalla pressione del risultato a tutti i costi. Ecco cosa le è successo. Siamo abituati ...