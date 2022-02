Nuoto | i mondiali di Fukuoka rinviati a luglio 2023

(Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA - "La Federation Internationale de Natation ha posticipato a(dal 14 al 30) i campionatidelle discipline acquatiche in programma a, in Giappone, dal 13 al 29 maggio ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto mondiali

Per la prima volta, dunque, idelle discipline acquatiche si svolgeranno nello stesso anno ...modifica al calendario internazionale rende ancora più importanti i campionati europei di, ...Ora è ufficiale: ididi Fukuoka sono rinviati al 2023 . Lo ha reso noto la FIN (Federation Internationale de Natation), confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi. La rassegna iridata delle ...Rinviati a data da destinarsi i mondiali master ... internazionale rende ancora più importanti i campionati europei di nuoto, nuoto in acque libere, tuffi, tuffi dalle grandi altezze e nuoto ...Una decisione presa a seguito della “situazione pandemica e delle misure in vigore attualmente in Giappone”, ha fatto sapere la federazione internazionale di nuoto. Conseguenza dell’ulteriore ...