Novena per la Candelora: prepariamo i nostri cuori ad accogliere la vera luce – 9° giorno (Di martedì 1 febbraio 2022) La Candelora ricorre il 2 febbraio, in questo giorno si festeggia la Presentazione di Gesù al Tempio, l'episodio è ben descritto nel Vangelo di Luca, e avviene quaranta giorni dopo la sua nascita. Questo giorno è anche dedicato alla purificazione della Vergine Maria perché, secondo la legge ebraica, la presentazione del figlio maschio e il rientro della madre L'articolo proviene da La luce di Maria.

