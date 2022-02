"Non sa contare", "Voi grillini...". Villarosa la insulta, la Meli lo asfalta; clamorosa rissa da Myrta Merlino | Video (Di martedì 1 febbraio 2022) Scontro a L'Aria Che Tira. Protagonisti del dibattito andato in onda nel salotto di Myrta Merlino su La7, Alessio Villarosa e Maria Teresa Meli. A iniziare il senatore del Movimento 5 Stelle che prende le difese di Giuseppe Conte nell'acceso confronto con Luigi Di Maio: "La posizione di Conte è condivisibile, Di Maio si è dimesso pochi mesi dopo essere stato eletto capo politico perché all'interno del Movimento c'era chi gli rompeva le scatole. Poi ci sono state le elezioni per il Quirinale e ha cominciato lui a lavorare dietro". Poi si passa direttamente all'attacco degli alleati di governo: "Noi avevamo i nostri nomi, ma nessuno voleva arrivare a una posizione. La Lega non ha accettato neppure Giulio Tremonti, che avrebbe potuto prendere i voti del Pd e anche dall'altro lato". Una frase che scatena la firma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Scontro a L'Aria Che Tira. Protagonisti del dibattito andato in onda nel salotto disu La7, Alessioe Maria Teresa. A iniziare il senatore del Movimento 5 Stelle che prende le difese di Giuseppe Conte nell'acceso confronto con Luigi Di Maio: "La posizione di Conte è condivisibile, Di Maio si è dimesso pochi mesi dopo essere stato eletto capo politico perché all'interno del Movimento c'era chi gli rompeva le scatole. Poi ci sono state le elezioni per il Quirinale e ha cominciato lui a lavorare dietro". Poi si passa direttamente all'attacco degli alleati di governo: "Noi avevamo i nostri nomi, ma nessuno voleva arrivare a una posizione. La Lega non ha accettato neppure Giulio Tremonti, che avrebbe potuto prendere i voti del Pd e anche dall'altro lato". Una frase che scatena la firma ...

Ultime Notizie dalla rete : Non contare Il 2022 sarà un anno di crescita per il noleggio auto a lungo termine In pratica non ci sono spese impreviste, così ogni automobilista può fare i conti di quanto ... che possono cambiare continuamente mezzi, con la consapevolezza di contare su veicoli assolutamente ...

Viviani: 'Juve grande mercato, ma attenti al Napoli' Si può sempre contare su Mertens ma lui è mancato ed è un valore aggiunto '. Mentre su Zamparini aggiunge: ' Aveva grande cuore ed era generoso con tutti, la passione lo portava addirittura a non ...

