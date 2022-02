“Non posso garantire che Zaniolo sarà ancora un giocatore della Roma”: la rivelazione a sorpresa! (Di martedì 1 febbraio 2022) Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato in conferenza stampa del mercato giallorosso, soffermandosi su arrivi, obiettivi sfumati ed in particolare sul futuro di Nicolò Zaniolo. Queste le parole del dirigente portoghese: Roma Tiago Pinto Zaniolo “In primis sono contento di parlare a voi di mercato. Penso che il primo obiettivo sia sempre quello di rinforzare la propria squadra, in ogni sessione. Siamo riusciti a prendere calciatori pronti che si sono integrati benissimo con il nostro progetto. Ne usciamo rinforzati. Zakaria? Non parlo di caso specifico: ci sono sempre tante variabili in gioco. Era un profilo interessante. Diawara? Non ha assolutamente bloccato il nostro mercato, ha fatto una scelta. I matrimoni si fanno in due!“ Poi Tiago Pinto lancia la bomba sul futuro di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022) Il general manager, Tiago Pinto, ha parlato in conferenza stampa del mercato giallorosso, soffermandosi su arrivi, obiettivi sfumati ed in particolare sul futuro di Nicolò. Queste le parole del dirigente portoghese:Tiago Pinto“In primis sono contento di parlare a voi di mercato. Penso che il primo obiettivo sia sempre quello di rinforzare la propria squadra, in ogni sessione. Siamo riusciti a prendere calciatori pronti che si sono integrati benissimo con il nostro progetto. Ne usciamo rinforzati. Zakaria? Non parlo di caso specifico: ci sono sempre tante variabili in gioco. Era un profilo interessante. Diawara? Non ha assolutamente bloccato il nostro mercato, ha fatto una scelta. I matrimoni si fanno in due!“ Poi Tiago Pinto lancia la bomba sul futuro di ...

Advertising

GassmanGassmann : …ma quando leggiamo, e non ho dubbi sulla veridicità della notizia, che l’economia italiana è cresciuta del 6,50 %,… - ricpuglisi : Non posso che rallegrarmi per il fatto che il @pdnetwork abbia tolto la qualifica di 'economista' dalla pagina dedi… - capuanogio : Thiago #Pinto: “#Zaniolo? Non posso garantire che possa rimanere, né io e né nessuno”. Prossimo livello del tormentone mercato - Ade9515 : RT @orahounbelnick: @WCostituzione @DejaLaNuit Io sinceramente non conosco i reali motivi, non posso saperlo, ma il punto non è questo, per… - StufaMarcia1 : RT @Cambiacasacca: Nonna m'ha detto 'figlio mio non posso andare a prendere la pensione perché non ho il grinpasse,, che cosa devo fare?'.… -