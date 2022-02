Non funziona l’app VerificaC19: problemi con controllo green pass oggi (Di martedì 1 febbraio 2022) A quanto pare non funziona l’app VerificaC19 oggi 1 febbraio, al punto che si registrano problemi con il controllo del green pass in Italia. Il tutto, proprio a cavallo di una data in cui entrano in gioco nuove disposizioni sulla certificazione verde, a testimonianza del fatto che stiamo vivendo ore caratterizzate da un certo caos nel nostro Paese. Premesso che in passato vi abbiamo già fornito alcune informazioni per entrare in contatto con l’assistenza, come potrete notare con il nostro ultimo articolo a tema, oggi tocca approfondire il disservizio in corso. Ancora non funziona l’app VerificaC19: cosa sappiamo sui problemi che investono il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) A quanto pare non1 febbraio, al punto che si registranocon ildelin Italia. Il tutto, proprio a cavallo di una data in cui entrano in gioco nuove disposizioni sulla certificazione verde, a testimonianza del fatto che stiamo vivendo ore caratterizzate da un certo caos nel nostro Paese. Premesso che inato vi abbiamo già fornito alcune informazioni per entrare in contatto con l’assistenza, come potrete notare con il nostro ultimo articolo a tema,tocca approfondire il disservizio in corso. Ancora non: cosa sappiamo suiche investono il ...

Ultime Notizie dalla rete : Non funziona Multe per i no vax: non servono controlli, la sanzione arriva direttamente a casa Multe per i no vax a partire dal 1° febbraio 2022 : da oggi entra in vigore la sanzione per gli over 50 che non si sono ancora vaccinati. Ma come funziona? Non c'è bisogno di fare i controlli , perché la multa arriva direttamente a casa, inviata dall' Agenzia delle entrate e su segnalazione del ministero della Salute . Non ci saranno quindi ...

Meta getta la spugna sul progetto crypto: Diem chiude i battenti Diem, se non altro, si è impegnata a non impugnare le tecnologie che ha brevettato nel corso del ... Al momento Novi è stato reso disponibile in Guatemala e negli USA per finalità di test, e funziona ...

Fortnite non funziona, server offline il primo febbraio Everyeye Videogiochi Non sono saldi di gioia. Le presenze? Poche È una cosa particolarmente inusuale per noi, al contrario di come funziona per le grandi catene, provare a svendere da subito con questa modalità e non potremo scendere più di così coi prezzi nelle ...

Covid, Agenzia delle Entrate busserà alla porta degli over 50 non vaccinati: ecco come Per quanto riguarda la sanzione da 100 euro per chi non si vaccina e ha dai 50 anni in su, il funzionamento è semplice: la multa arriverà direttamente a casa con una cartella dell’Agenzia delle ...

