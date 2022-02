Non 100 volte, non 1153, ma… infinitamente grazie don?Franco (Di martedì 1 febbraio 2022) di Monica De Santis Una Cattedrale gremita, dentro e fuori. In tanti, tantissimi, soprattutto giovani, i suoi giovani, ieri pomeriggio, si sono ritrovati per dire addio a don?Franco Fedullo. A celebrare i funerali del prete buono, come tutti oramai lo hanno definito, il vicario generale della Diocesi di?Salerno don Alfonso Raimo, insieme a don?Pietro Rescigno, vice parroco della parrocchia di San Domenico e don?Mauro Gagliardi che ha incontrato per la prima volta don?Franco quando aveva solo 7 anni. Una cerimonia semplice, proprio come l’avrebbe voluta don?Franco. Semplice, perchè la sua vita è stata vissuta tutta sulla semplicità. Una semplicità che al tempo stesso era grandezza per tutto ciò che ha saputo fare e dare alla comunità salernitana. Sulla bara una composizione di fiori bianchi ai piedi un cartello con la scritta 1153 vite salvate. E’ questo infatti il ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 febbraio 2022) di Monica De Santis Una Cattedrale gremita, dentro e fuori. In tanti, tantissimi, soprattutto giovani, i suoi giovani, ieri pomeriggio, si sono ritrovati per dire addio a don?Franco Fedullo. A celebrare i funerali del prete buono, come tutti oramai lo hanno definito, il vicario generale della Diocesi di?Salerno don Alfonso Raimo, insieme a don?Pietro Rescigno, vice parroco della parrocchia di San Domenico e don?Mauro Gagliardi che ha incontrato per la prima volta don?Franco quando aveva solo 7 anni. Una cerimonia semplice, proprio come l’avrebbe voluta don?Franco. Semplice, perchè la sua vita è stata vissuta tutta sulla semplicità. Una semplicità che al tempo stesso era grandezza per tutto ciò che ha saputo fare e dare alla comunità salernitana. Sulla bara una composizione di fiori bianchi ai piedi un cartello con la scrittavite salvate. E’ questo infatti il ...

