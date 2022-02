“Noi” | l’America di fronte allo specchio nell’horror politico stasera in prima tv

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 febbraio 2022) C’è notevole attesa per il terzo film di Jordan Peele, Nope, uscita prevista il prossimo luglio, di cui si sa ancora pochissimo, dai protagonisti, Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, al fatto che si tratterà sempre di un horror. Un genere che, sin dall’esordio di Scappa – Get Out, è il dispositivo narrativo che questo regista nato attore comico e divenuto nome di punta del nuovo cinema statunitense – anche premio Oscar per la sceneggiatura originale nel 2018, primo nero della storia –, ha scelto per la sua riflessione contropelo, graffiante e politica sulcontemporanea, della quale da artista di colore pone in luce razzismo, disuguaglianze, esplosivi conflitti di classe. Assolutamente imperdibile perciòè la visione intv su Italia 1 di Noi – Us, sua opera seconda, in cui il telegrafico titolo originale ...