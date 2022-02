Noemi Letizia | 13 anni dopo | «Mai chiamato Berlusconi ‘Papi’ Su quelle feste ho detto ciò che volevano loro»

(Di martedì 1 febbraio 2022) È molto diversa,, da quando nell’aprile 2009 Silvioandò fino a Casoria (Napoli) perggiare i suoi 18. Quella ragazza bionda, con i capelli lisci e il viso candido e angelico, è diventata una donna di quasi 31, dai capelli neri e lo sguardo infinitamente meno ingenuo. E si lascia andare, davanti alle telecamere di Report (Rai3) a qualche confidenza choc. «Sono diventata anoressica, mi sono chiusa in casa. E un motivo c’è, no? Mi hanno violentata psicologicamente, chiamandomi prostituta a ogni angolo di strada, ma di cosa stiamo parlando?», le sue parole. «Io, tramite un percorso psicologico – racconta -, sono riuscita a scegliere la strada più lunga, ma avrei potuto anche scegliere l’altra strada, come tanta gente fa, no? (…) Togliermi la vita, ...

Nella puntata, anche la fumosa intervista a, con le accuse al Cavaliere assai poco circostanziate. "Le ragazze estraevano il suo pisellino, una caccia al tesoro". In occasione di un'intervista a FQ Magazine, nota come la 'Papi' di Berlusconi vuota il sacco sulla festa, su quello che è successo e su come è cambiata la sua vita da quel momento. Diventata famosa per la partecipazione dell'allora presidente del Consiglio alla festa del suo 18esimo compleanno, Noemi Letizia ha rilasciato un'intervista alla trasmissione di inchiesta di Rai 3. La donna si racconta in un'intervista dove parla di tutte le dinamiche avvenute prima e durante la famosa festa che le ha cambiato la vita per sempre.