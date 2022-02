No “situazionismi | elezione diretta di capo dello stato e del governo” Parla Rampelli

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il day after della ridi Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica ha portato, nel centrodestra, l’esplosione del dissidio interno dopo giorni di tensione. Il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha detto che “il centrodestra è da rifondare” e addirittura, ieri, a domandaha lasciato intendere che alle prossime elezioni potrebbe non correre in alleanza con la Lega. Mentre il leader della Lega Matteo Salvini, a monte della convocazionemaggiore del partito, ha evocato, in una lettera al Giornale, la creazione di una sorta di Partito repubblicano, con forte “ispirazione liberale”. Per citare Meloni, il centrodestra, “polverizzato inmento, resta maggioranza nel paese”. Per citare Salvini (che ieri ha incontrato Silvio Berlusconi ad Arcore, il centrodestra ...