No, i Simpson non hanno «previsto la rivolta dei camionisti in Canada» (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 29 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra due sequenze dalla serie televisiva animata The Simpson. Nella prima si vede uno dei personaggi principali, Homer, guidare un camion mentre è seguito da una serie di altri camion. La seconda sequenza, invece, mostra il primo ministro canadese Justin Trudeau uscire, camminando sulle mani, dalla finestra del suo ufficio. Il video è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «A quanto pare i Simpson avevano “previsto” anche la rivolta dei camionisti in Canada…». Il riferimento è al Freedom convoy, una protesta in atto in Canada in questi giorni, organizzata dai camionisti contro la vaccinazione obbligatoria richiesta dal governo canadese a ... Leggi su facta.news (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 29 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra due sequenze dalla serie televisiva animata The. Nella prima si vede uno dei personaggi principali, Homer, guidare un camion mentre è seguito da una serie di altri camion. La seconda sequenza, invece, mostra il primo ministro canadese Justin Trudeau uscire, camminando sulle mani, dalla finestra del suo ufficio. Il video è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «A quanto pare iavevano “” anche ladeiin…». Il riferimento è al Freedom convoy, una protesta in atto inin questi giorni, organizzata daicontro la vaccinazione obbligatoria richiesta dal governo canadese a ...

