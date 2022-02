Neuromed | Ipertensione | c’è una proteina che svolge un ruolo chiave | nuove prospettive terapeutiche

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 febbraio 2022) Una collaborazione tra ildi Pozzilli le Università di Salerno, Federico II di Napoli e di Düsseldorf ha permesso di individuare un nuovo meccanismo molecolare implicato nello sviluppo dell’arteriosa, aprendo la strada a. In uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Journal of Clinical Investigation, i ricercatori evidenziano ilsignificativo della sortilina, unapresente nel sangue con unessenziale per il trasporto proteico intra ed extra cellulare, nell’indurre alterazioni dell’omeostasi vascolare. Tramite la sua azione su uno sfingolipide, Sip, la sortilina provoca la disfunzione dell’organo più importante della componente vascolare, l’endotelio, che produce ...