"Neanche Belen...". Clamorosa Ornella Muti: fin dove si spinge a Sanremo, lo spacco esagerato a 66 anni | Guarda

Spacco audace. Forte, a tratti eccessivo da parte di Ornella Muti, la prima co-conduttrice scelta da Amadeus per la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Sembra di rivedere quello spacco di Belen Rodriguez, che proprio qualche anno fa era sul palco dell'Ariston (la famosa farfallina ha mandato in tilt la Rete, tanto che ancora oggi se ne parla o comunque viene ricordata in tali circostanze). Sembra essere stato sfiorato l'incidente sexy prima dell'arrivo sul palco dell'Ariston. La Muti, in ogni modo, nonostante lo spacco, riesce a scendere le scale dell'Ariston rimandando il pensiero a quel Sanremo di Belen. Il look della Muti mette tutti d'accordo, mentre invece era stato divisivo ...

