NBA | i risultati della notte 1 Febbraio | Curry trascina Golden State | vincono anche Celtics e Knicks Raptors corsari ad Atlanta

(Di martedì 1 febbraio 2022) Sono sette le partite disputate questaoltreoceano per la NBA, dove non sono mancate le grandissime giocate ed emozioni. Facciamo quindi un recap generale di quanto accaduto neglis. Nel primo match in programma i Cleveland Cavaliers (31-20) sconfiggono in casa i New Orleans Pelicans (18-32) col punteggio di 93-90. Dopo i primi due quarti in equilibrio la franchigia dell’Ohio rientra meglio dagli spogliatoi, trovando l’allungo decisivo per prendere un margine di sicurezza da gestire nell’ultima frazione. Doppia doppia per Kevin Love (15 punti e 11 rimbalzi), insieme ai 21 punti di Brandon Goodwin e ai 16 di Jarrett Allen. Ai Pelicans non bastano i 20 punti di Devonte’ Graham e i 19 di Jaxon Hayes.di fronte al loro pubblicoper gli Indiana Pacers (19-33), che prevalgono sui Los Angeles Clippers ...