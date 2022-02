Navi russe nel canale di Sicilia Cosa ha detto la Difesa

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il gruppo navale russo partito, partito da dai porti di Severomorsk (Flotta del Nord) e da Baltijsk (Flotta del Baltico) a inizio dell’anno e che ha attraversato lo stretto di Gibilterra il 28 gennaio, è arrivato nel Mediterraneo centrale e adesso incrocia le acque antistanti ildi. Le unità di Mosca sono seguite costantemente dalle nostre Forze armate, che hanno rilasciato una nota che precisa che la formazione russa sta transitando in acque internazionali e non sta violando la sovranità degli Stati rivieraschi. Come specificato sempre dalla comunicazione della nostra: “La Nato sta seguendo lagazione del gruppo navale sin dalla partenza e continuerà a monitorane il transito”. Nello stesso braccio di mare, infatti, sono schierate le unità navali dell’Alleanza Atlantica che hanno preso parte ...

