Nascono gli e-tattoo: i tatuaggi elettronici a inchiostro conduttivo (Di martedì 1 febbraio 2022) Un tatuaggio elettronico? Si può fare… Basta usare dell’inchiostro conduttivo al posto del solito inchiostro al carbonio o al biossido di titanio. E poi, servirà creare immagini che possano valere da circuiti stampati. Ma a cosa potrebbero servire questi e-tattoo? Si apre l’era dei tatuaggi elettronici? (Pixabay) – curiosauro.itArrivano gli e-tattoo, i tatuaggi per controllare apparecchi elettronici con il nostro corpo Un team di ricercatori dell’università di Saarland (Germania), con la collaborazione di Google, sta lavorando alla creazione di tatuaggi elettronici con cui mettere in connessione il nostro corpo e vari device elettronici (come smartphone, pc, smart ... Leggi su curiosauro (Di martedì 1 febbraio 2022) Uno elettronico? Si può fare… Basta usare dell’al posto del solitoal carbonio o al biossido di titanio. E poi, servirà creare immagini che possano valere da circuiti stampati. Ma a cosa potrebbero servire questi e-? Si apre l’era dei? (Pixabay) – curiosauro.itArrivano gli e-, iper controllare apparecchicon il nostro corpo Un team di ricercatori dell’università di Saarland (Germania), con la collaborazione di Google, sta lavorando alla creazione dicon cui mettere in connessione il nostro corpo e vari device(come smartphone, pc, smart ...

