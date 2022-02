Napoli, pomeriggio di fuoco al Don Guanella: colpito il clan Lo Russo (Di martedì 1 febbraio 2022) Forse una vendetta trasversale. Due morti ammazzati, sarebbe questa la punizione che il clan avrebbe deciso per un collaboratore di giustizia che ha ricostruito la morte di Genny Cesarano, il ragazzino di 17 anni ucciso da innocente in un raid dei Lo Russo alla Sanità. Agguato al Don Guanella: due morti Le vittime dell’agguato di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 febbraio 2022) Forse una vendetta trasversale. Due morti ammazzati, sarebbe questa la punizione che ilavrebbe deciso per un collaboratore di giustizia che ha ricostruito la morte di Genny Cesarano, il ragazzino di 17 anni ucciso da innocente in un raid dei Loalla Sanità. Agguato al Don: due morti Le vittime dell’agguato di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

FrancescComito : ??BREAKING: Ieri pomeriggio gli studenti dell'istituto Vittorio Emanuele II di Napoli hanno occupato l'istituto per… - uglymoomy : no a filosofia ho 4 non potrei permettermi comunque se volete giocare anche domani sono disponibile dopo il mio rip… - Ilblogdiandy : RT @Agenzia_Ansa: Due persone sono state uccise nel pomeriggio a colpi d'arma da fuoco a Napoli. Il fatto è avvenuto all'interno di un parc… - CristianPeveri : RT @DelbonoDaniela: Napoli,pomeriggio... freddo e umido, una giornata bigia, sulle facciate delle case è come se fosse steso un sottile… - uglymoomy : no a filosofia ho 4 non potrei permettermi comunque se volete giocare anche domani sono disponibile dopo il mio rip… -