Napoli, nuova maschera per Osimhen: il nigeriano si prepara al Venezia (Di martedì 1 febbraio 2022) L’attaccante del Napoli Osimhen sosterrà oggi una visita di controllo con il chirurgo che lo ha operato Victor Osimhen si prepara a tornare in campo dal 1?. Contro il Venezia, infatti, Spalletti dovrebbe riproporre il nigeriano in attacco dall’inizio. E in vista di questa partita, il bomber azzurro, come riportato da Tuttosport, si sottoporrà oggi a una visita di controllo con il dottor Tartaro, il chirurgo che lo ha operato al volto. L’intenzione è quella di ascoltare le sensazioni di Osimhen e di mettere a punto una nuova maschera protettiva che possa essere più leggera e possa permettere al nigeriano di giocare con più disinvoltura. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) L’attaccante delsosterrà oggi una visita di controllo con il chirurgo che lo ha operato Victorsia tornare in campo dal 1?. Contro il, infatti, Spalletti dovrebbe riproporre ilin attacco dall’inizio. E in vista di questa partita, il bomber azzurro, come riportato da Tuttosport, si sottoporrà oggi a una visita di controllo con il dottor Tartaro, il chirurgo che lo ha operato al volto. L’intenzione è quella di ascoltare le sensazioni die di mettere a punto unaprotettiva che possa essere più leggera e possa permettere aldi giocare con più disinvoltura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : #ADL ha messo in sicurezza i conti del #Napoli abbassando il monte ingaggi. Ora offrirà rinnovi per #FabianRuiz e… - napolista : #Osimhen, alle 14:00 nuova visita di controllo con il professor Tartaro Informa Radio Kiss Kiss Napoli. Il nigeria… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, De Laurentiis-Mertens: nuova partita per il rinnovo #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scar… - VesuvioLive : Napoli, Metropolitana fino a Posillipo con corse ogni 5 minuti e la nuova Linea 10. Il progetto - Diego31883 : RT @capuanogio: #ADL ha messo in sicurezza i conti del #Napoli abbassando il monte ingaggi. Ora offrirà rinnovi per #FabianRuiz e #Koulibal… -