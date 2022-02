Napoli, dopo il mercato si pensa ai rinnovi: Martens è già un caso (Di martedì 1 febbraio 2022) Con il mercato ormai chiuso e di fatto cominciato e finito con l'arrivo di Axel Tuanzebe , il focus in casa Napoli si sposta rapidamente sulla questione rinnovi che, da qui all'estate, si preannuncia ... Leggi su quotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Con ilormai chiuso e di fatto cominciato e finito con l'arrivo di Axel Tuanzebe , il focus in casasi sposta rapidamente sulla questioneche, da qui all'estate, si preannuncia ...

Advertising

SerieA : ????????? ????????????????? Axel Tuanzebe è il 2° calciatore inglese a giocare con il Napoli, in Serie A, nell'era dei tre punt… - TheUnknowBBS1 : @AlessioSfl Non si poteva,come ci va Casale al Napoli dopo? - janapergliamici : Abbiamo davvero poco tempo per cercarle casa! Zoe ha 1 anno e mezzo, pesa sui 14/15 chili. Va d'accordo con I suoi… - MondoNapoli : Chiambretti: 'Dopo il Torino, il Napoli è mia seconda squadra! Vi dico la mia sul mercato invernale' -… - MarkG75 : @Boboj29 Sarebbe venuto a nuoto. Era il primo a spingere per andare via (come lo scorso anno boleva andare all'inte… -