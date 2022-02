Nandez Juve, accordo sulla formula mai trovato col Cagliari (Di martedì 1 febbraio 2022) La Juve e il Cagliari non sarebbero mai andati vicino a trovare l’accordo sulla formula per Nandez L’edizione odierna di Tuttosport svela alcuni retroscena legati all’affare Nandez-Juventus. Un affare che, stando al quotidiano, già ieri all’ora di pranzo si era capito che non avrebbe potuto andare in porto. Le richieste del Cagliari sono state troppo pretenziose e i due club non sono mai riusciti a trovare un accordo né sulla formula del trasferimento del centrocampista né sull’inserimento di alcune contropartite che avrebbero potuto far comodo ai sardi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Lae ilnon sarebbero mai andati vicino a trovare l’perL’edizione odierna di Tuttosport svela alcuni retroscena legati all’affarentus. Un affare che, stando al quotidiano, già ieri all’ora di pranzo si era capito che non avrebbe potuto andare in porto. Le richieste delsono state troppo pretenziose e i due club non sono mai riusciti a trovare unnédel trasferimento del centrocampista né sull’inserimento di alcune contropartite che avrebbero potuto far comodo ai sardi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ...

