Muore a 80 anni Maurizio Zamparini: chi è stato l’uomo che ha scritto pezzi di storia di Palermo e Venezia? (Di martedì 1 febbraio 2022) Lutto nel mondo del calcio, l’ex presidente di Palermo e Venezia, l’imprenditore friulano Maurizio Zamparini è morto nelle scorse ore. Il primo giorno post mercato invernale si apre con una notizia che lascia un profondo senso di tristezza e dolore: si è spento nelle scorse ore Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo e del Venezia. Il noto imprenditore era stato ricoverato nei giorni scori all’ospedale Cotignola di Ravenna per dei problemi al colon e pare che proprio delle complicazioni legate a questo problema fisico abbiano complicato irrimediabilmente il suo quadro clinico e portato al decesso Maurizio intorno alle due di notte. Zamparini aveva compiuto 80 ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 1 febbraio 2022) Lutto nel mondo del calcio, l’ex presidente di, l’imprenditore friulanoè morto nelle scorse ore. Il primo giorno post mercato invernale si apre con una notizia che lascia un profondo senso di tristezza e dolore: si è spento nelle scorse ore, ex presidente dele del. Il noto imprenditore eraricoverato nei giorni scori all’ospedale Cotignola di Ravenna per dei problemi al colon e pare che proprio delle complicazioni legate a questo problema fisico abbiano complicato irrimediabilmente il suo quadro clinico e portato al decessointorno alle due di notte.aveva compiuto 80 ...

