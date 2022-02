Municipio III | Marchionne | Colle Salario ritorna al centro dell’azione amministrativa

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – “Sono in corso in questi giorni gli interventi di potatura e messa in sicurezza delle alberature su via Monte Urano, Via Rapagnano e Via Serra de Conti ,che i cittadini e le cittadine diaspettavano da tanto tempo.” “Un quartiere che merita dire alquotidiana. Siamo già al lavoro col Comune di Roma Assessorato e Dipartimento per provare a realizzare entro l’anno una nuova area ludica che tante famiglie ci hanno chiesto. Dopo il rifacimento dei marciapiedi di Via Piagge nel mese scorso, sono in corso i lavori di riqualificazione del parcheggio di Via San Leo.” “Nei prossimi giorni verranno inoltre installati i defibrillatori pubblici a Via Monte Urano. Sarà inoltre fondamentale portare iniziative culturali e sportive per ...