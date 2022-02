Mozziconi di sigaretta | quanto inquinano e quanti ne buttiamo ogni anno in Italia | i dati allarmanti

Advertising

Agenzia ANSA

Singolare iniziativa di un'azienda in Svezia per ripulire le città daidiabbandonati per strada e per tagliare i costi. Una startup di Södertälje, vicino a Stoccolma ha infatti 'reclutato' i corvi per questo lavoro. Lo scrive il Guardian precisando ...Al termine del lavoro volontario sono stati recuperati circa una quindicina di sacchi con all'interno plastica di vario genere, lattine, bottigliette edi. A causa dell'emergenza ...Come spiega il Guardian, Günther-Hanssen stima che il suo metodo potrebbe far risparmiare il 75% dei costi legati alla raccolta dei mozziconi. «Una sigaretta raccolta corrisponde oggi a un costo di 80 ...Singolare iniziativa di un’azienda in Svezia per ripulire le città dai mozziconi di sigaretta abbandonati per strada e per tagliare i costi. Una startup di Soedertaelje, vicino a Stoccolma ha infatti ...