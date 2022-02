Moto | Ancma | a gennaio in Italia immatricolazioni +5 | 9%

(Di martedì 1 febbraio 2022) Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Il 2022 si apre positivo per il mercatono dellee degli scooter. Dopo un 2021 chiuso con un incremento del 21,2%,lesono aumentate del 5,9% su base annua, con 14.938 veicoli immessi sul mercato. Secondo Confindustria, l'associazione nazionale ciclociclo accessori), è stato positivo l'andamento dei ciclori (+47,5%) e delle(+23,3%), mentre sono rimasti stabili gli scooter (+0,3%). Ottima la performance dei veicoli elettrici, che raddoppiano i volumi di2021 (+117,2%) e immettono sul mercato 1.060 veicoli, ma anche in questo caso si registra un rimbalzo tecnico sul primo mese dello scorso anno, che segnava una flessione del 35%. Il presidente ...

I dati del mercato di moto, scooter e ciclomotori di gennaio, diffusi da Confindustria ANCMA, descrivono infatti un incremento complessivo del 5,9% sullo stesso mese dell'anno scorso. Molto positivo l'andamento dei ciclomotori e delle moto. Le moto, che immatricolano 7.756 veicoli segnano una crescita del 23,3%. Per il presidente di ANCMA, Paolo Magri, "l'industria di settore continua a mostrare segnali positivi".