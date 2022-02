Morto Zamparini | ex presidente del Palermo Era stato operato a dicembre di peritonite

Advertising

DiMarzio : Un brutto risveglio stamani: #Zamparini se n'è andato. Aveva 80 anni - GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? E' morto Maurizio Zamparini ?? - Gazzetta_it : È morto Zamparini, l'ex presidente di Palermo e Venezia - MasterblogBo : Maurizio Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo, è scomparso all’età di 80 anni. L’imprenditore friulano si… - GMontalesi : RT @ReteSport: Lutto nel mondo del calcio: morto Maurizio #Zamparini, ex patron del Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Zamparini

L'ex presidente del Palermo Maurizioa 80 anni: aveva portato la squadra ad una finale di Coppa Italia. Addio a Maurizio, ex patron del Palermoall'età di 80 anni. Ricoverato il 27 dicembre in terapia ...Il calcio piange Maurizio. L'ex presidente del Palermo èstanotte: a dicembre era stato sottoposto a intervento chirurgico di peritonite ed era finito in terapia intensiva a causa di una complicazione durante ...Un’altra brutta notizia abbattutasi sulla famiglia Zamparini, già scossa lo scorso ottobre dalla morte di Armando, figlio 22enne di Maurizio, trovato morto da una governante nella sua camera a Londra ...Si è spento nella notte Maurizio Zamparini, storico presidente del Palermo e del Venezia: Conosciuto per la sua personalità vulcanica e per la capacità di percepire il talento calcistico. Il patron ...