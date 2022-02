Morto Maurizio Zamparini | l’ex presidente rosanero aveva scoperto talenti come Cavani e Dybala

(Di martedì 1 febbraio 2022) Avrebbe compiuto 81 anni a giugno l’imprenditoredel Palermo ènella notte attorno alle due 2 nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno.a Natale era stato ricoverato in Terapia intensiva a Udine per una peritonite. Era tornato a casa dopo qualche giorno, ma le sue condizionino consigliato un nuovo ricovero. Questa notte il decesso. L’imprenditore era nato a Sevegliano del Friuli. Era statodel Venezia, cheportato in serie A. Poi l’imprenditore friulanoacquistato il Palermo divenendo il dirigente più vincente della storia. Sotto la sua ...

Gli inizia al Pordenone e al Venezia, poi l'avventura in Sicilia. Padre di cinque figli era attivo nel campo immobiliare.