Morti sul lavoro, strage senza fine: oggi 3 morti a Venezia, Mantova e Frosinone (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb — Ancora morti sul lavoro, tre nel giro di poche ore solo oggi. Una tragedia nazionale che non si riesce ad arginare. E’ di due operai e di un bracciante agricolo deceduti il tragico bilancio di questa giornata. Le morti sono avvenute a Venezia, nel Mantovano e in provincia di Frosinone. morti sul lavoro in tre città diverse A Venezia è morto sul colpo, precipitando da un’impalcatura, un operaio di circa 50 anni impiegato presso l’azienda Ecoprogetto di Fusina. Una volta arrivati sul posto i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio, dopo un tentativo di rianimazione che si è rivelato sin da subito inutile: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb — Ancorasul, tre nel giro di poche ore solo. Una tragedia nazionale che non si riesce ad arginare. E’ di due operai e di un bracciante agricolo deceduti il tragico bilancio di questa giornata. Lesono avvenute a, nelno e in provincia disulin tre città diverse Aè morto sul colpo, precipitando da un’impalcatura, un operaio di circa 50 anni impiegato presso l’azienda Ecoprogetto di Fusina. Una volta arrivati sul posto i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio, dopo un tentativo di rianimazione che si è rivelato sin da subito inutile: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dall'Inail arrivano i numeri della strage sul lavoro nel 2021. Sono 1.221 le denunce di morti lo scorso anno mentre… - Tg3web : Oltre 500 mila infortuni sul lavoro, più di 1200 morti. Sono i numeri dell'Inail per il 2021. 'È come una guerra ci… - Tg3web : Venezia, Mantova, Frosinone. Tre morti sul lavoro in poche ore. Le vittime avevano tutte tra i 50 e 60 anni - Andyesti : RT @GiovanniPaglia: Draghi si fa bello per la crescita al 6,5%. Così spariscono i poveri in aumento, le bollette da pianto, il boom di cont… - ilgattoromy1 : RT @Virus1979C: Tre morti sul lavoro in pochi minuti: a Venezia 50enne cade da un’impalcatura, a Mantova travolto un agricoltore. Un decess… -