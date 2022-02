Morti sul lavoro, dall'agricoltore schiacciato all'operaio caduto: tre vittime in poche ore (Di martedì 1 febbraio 2022) Un'altra giornata di lutto nel mondo del lavoro . Tre uomini sono Morti in tre diverse tragiche circostanze. Un agricoltore di 56 anni è morto stamani a Castiglione delle Stiviere ( Mantova ) travolto ... Leggi su leggo (Di martedì 1 febbraio 2022) Un'altra giornata di lutto nel mondo del. Tre uomini sonoin tre diverse tragiche circostanze. Undi 56 anni è morto stamani a Castiglione delle Stiviere ( Mantova ) travolto ...

Agenzia_Ansa : Dall'Inail arrivano i numeri della strage sul lavoro nel 2021. Sono 1.221 le denunce di morti lo scorso anno mentre… - Tg3web : Oltre 500 mila infortuni sul lavoro, più di 1200 morti. Sono i numeri dell'Inail per il 2021. 'È come una guerra ci… - fattoquotidiano : Tre morti sul lavoro in pochi minuti: a Venezia 50enne cade da un’impalcatura, a Mantova travolto un agricoltore. U… - pasquale__69 : RT @avantibionda: 92 morti sul lavoro da inizio anno. E no, non siamo a dicembre (che sarebbe comunque inaccettabile), siamo alla fine di g… - libellula58 : Tre morti sul lavoro in pochi minuti: a Venezia 50enne cade da un’impalcatura, a Mantova travolto un agricoltore. U… -