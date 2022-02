Morti bianche sul lavoro | tre incidenti al giorno Arrivano mille ispettori Il ministro Orlando annuncia nuove misure per fermare la strage

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 febbraio 2022) Non si è ancora spenta l’eco della tragica vicenda dello studente di 18 anni, Lorenzo Parelli, morto nel suo ultimodi alternanza scuola-alla Burimec di Launzacco, in provincia di Udine, che ieri l’Inail ha diramato l’ennesimo bollettino di guerra riguardante lesul. Sono state 1.221 le denunce disulnel 2021, 49 in meno rispetto alle 1.270 registrate nel 2020 (-3,9%). Ma di più rispetto agli anni precedenti (erano stati 1.156 nel 2019, 1.218 nel 2018, 1029 nel 2017, 1104 nel 2016). Il confronto tra il 2020 e il 2021 degli open data mensili, avverte però l’Istituto, richiede cautela, in quanto i dati delle denunce mortali, più di quelli delle denunce in complesso, risentono di una maggiore provvisorietà anche in ...