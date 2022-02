Molestava due studentesse minorenni | arrestato bidello di Ravenna

Ultime Notizie dalla rete : Molestava due

PalermoToday

L'uomo - come riportato daiquotidiani locali - da giovedì scorso si trova ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Andrea Galanti su richiesta della Pm ...L'uomo, incensurato, è stato denunciato lo scorso 10 dicembre dal dirigente scolastico dell'istituto, che aveva raccolto le segnalazioni di docenti e studenti, non solo leragazze coinvolte. Le ...L’uomo - come riportato dai due quotidiani locali - da giovedì scorso si trova ai domiciliari in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Andrea Galanti su richiesta ...Alle prime quattro testimoni adesso se ne sono aggiunte altre 12, che hanno preso coraggio dopo la notizia dell'arresto e dopo i due servizi mandati in onda dalla trasmissione tv Le Iene.