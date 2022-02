Mistero risolto per Yutu-2 | ecco cosa c’entra la mitologia cinese con l’oggetto fotografato sulla Luna

Leggi su curiosauro

(Di martedì 1 febbraio 2022) Finalmente è statoilre che aveva inquietato ricercatori e appassionati.trovatodal rover-2 non è quello che si credeva, o si sperava, che fosse… Non è un rifiuto spaziale e non è opera dell’uomo. Il sasso misterioso(Cheng’e) – curiosauro.itSvelata la natura delmisteriosodal rover-2Non è un detrito spaziale, non è un animale, non è cubo magico, non è un manufatto alieno e non è nemmeno una capanna. Ma allora che cos’è? Quando a novembre del 2021 la fotocamera del rover...