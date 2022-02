"Mio figlio mi ha picchiata" ma è lei ad averlo cacciato perché gay. Giacomo e i suoi anni d'inferno (Di martedì 1 febbraio 2022) Arezzo, è stata archiviata la denuncia della madre che aveva raccontato di essere stata percossa dal figlio. Lui racconta: "Non è stato facile superare tutto questo. Ma sapevo che la verità sarebbe venuta fuori" Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 1 febbraio 2022) Arezzo, è stata archiviata la denuncia della madre che aveva raccontato di essere stata percossa dal. Lui racconta: "Non è stato facile superare tutto questo. Ma sapevo che la verità sarebbe venuta fuori"

